Кремль раскрыл планы Путина на поездку в Энгельс

Во время поездки в Энгельс президент России Владимир Путин встретится с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым, проведет совещание по развитию космической деятельности и посетит музейный комплекс на месте приземления Юрия Гагарина. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«В ходе поездки в Энгельс президента будут сопровождать [председатель Госдумы Вячеслав] Володин, [губернатор Саратовской области Валерий] Радаев и [Валентина] Терешкова. Будет также предусматриваться отдельная встреча с Радаевым — руководителем региона», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Руководитель президентской пресс-службы подчеркнул, что совещание по развитию космической деятельности пройдет в режиме видеоконференции. На мероприятии с докладом выступит глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В понедельник, 12 апреля, состоится официальное открытие Парка покорителей космоса под Саратовом. Его построили за год в рамках государственно-частного партнерства.