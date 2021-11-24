Кремль прокомментировал слова главы СК об отмене ЕГЭ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин — человек с широким кругозором, поэтому профильные министерства должны учесть его точку зрения по вопросу ЕГЭ в развитии системы образования. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Он (Бастрыкин — прим. ред.) высказал свою точку зрения, и я уверен, что наше Министерство просвещения и Министерство образования внимательно прислушаются ко всем точкам зрения и далее самостоятельно выстраивают линию по развитию нашей системы образования», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Глава кремлевской пресс-службы подчеркнул, что председатель СК — человек с широким кругозором и личным мнением.

Накануне Бастрыкин во время выступления на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» заявил, что Единый государственный экзамен — это пытка для молодежи, поэтому его нужно отменить и вернуться к советской системе образования.