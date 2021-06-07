Кремль призвал не разжигать ненависть из-за украинской футбольной формы с очертаниями Крыма

В Кремле отреагировали на форму украинских футболистов на Евро-2020 с очертаниями Крыма. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что не нужно разжигать из-за этого ненависть.

«Форма футболистов с очертаниями Крыма не подстегнет напряженность, спорт есть спорт, не надо разжигать ненависть», — сообщил он журналистам.

Он отметил, что нужно дождаться решения UEFA по поводу ситуации с украинской формой. Если произойдет встреча российских футболистов с украинскими в полуфинале в Санкт-Петербурге, то никакого напряжения быть не должно.

Накануне сборная Украины показала специальную форму для Евро-2020. На ней изображено очертание Украины с Крымом. В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций позже сообщили, что они согласовали форму украинской сборной для выступления на чемпионате Европы.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев разочаровался таким решением UEFA. Он считает, что это политика двойных стандартов. Захарова расценила форму Украины для Евро-2020 с Крымом как отчаянную художественную акцию.