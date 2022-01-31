Кремль предупредил об ответе на возможную атаку Великобритании на российский бизнес

Заявление МИД Великобритании о возможной конфискации имущества российских бизнесменов является тревожным сигналом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, такие высказывания можно считать атакой на бизнес.

Представитель Кремля подчеркнул, что эта информация может вызывать обеспокоенность и у российских компаний, многие из которых являются стратегическими партнерами, соинвесторами, акционерами в Великобритании, сообщило РИА «Новости».

«Это очень тревожные заявления из Лондона. Я думаю, они тревожные не только для нас, для наших компаний», — сказал Песков.

Он отметил, что такие высказывания можно слышать крайне редко. Тем не менее это говорит о том, что британские власти стремятся к обострению обстановки в Европе.

«В данном случае речь идет о неприкрытой атаке на бизнес, <...> фактически Кабинет министров Великобритании угрожает в том числе и своему крупному бизнесу», — отметил Песков.

Он предупредил, что Россия будет вынуждена отреагировать, если Великобритания введет новые ограничения.

«Атака Лондона на российский бизнес подразумевают ответные меры, они будут сформулированы исходя из собственных российских интересов в случае, если это потребуется», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что в рамках усиления санкций против России может произойти конфискации собственности российских олигархов в Лондоне. Законопроект об этом должны представить 31 января.