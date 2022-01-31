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    31 января 2022, 15:10

    Кремль предупредил об ответе на возможную атаку Великобритании на российский бизнес

    Песков: атака Лондона на российский бизнес подразумевает ответные меры

    Ольга Назаркина

    Заявление МИД Великобритании о возможной конфискации имущества российских бизнесменов является тревожным сигналом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, такие высказывания можно считать атакой на бизнес.

    Кремль предупредил об ответе на возможную атаку Великобритании на российский бизнес

    Представитель Кремля подчеркнул, что эта информация может вызывать обеспокоенность и у российских компаний, многие из которых являются стратегическими партнерами, соинвесторами, акционерами в Великобритании, сообщило РИА «Новости».

    «Это очень тревожные заявления из Лондона. Я думаю, они тревожные не только для нас, для наших компаний», — сказал Песков.

    Он отметил, что такие высказывания можно слышать крайне редко. Тем не менее это говорит о том, что британские власти стремятся к обострению обстановки в Европе.

    «В данном случае речь идет о неприкрытой атаке на бизнес, <...> фактически Кабинет министров Великобритании угрожает в том числе и своему крупному бизнесу», — отметил Песков.

    Он предупредил, что Россия будет вынуждена отреагировать, если Великобритания введет новые ограничения.

    «Атака Лондона на российский бизнес подразумевают ответные меры, они будут сформулированы исходя из собственных российских интересов в случае, если это потребуется», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

    Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что в рамках усиления санкций против России может произойти конфискации собственности российских олигархов в Лондоне. Законопроект об этом должны представить 31 января.