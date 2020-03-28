Кремль погасит освещение в «час Земли»

Кремль снова присоединится к «часу Земли». В субботу внешнее освещение резиденции будет отключено с 20:30 до 21:30.

«Час Земли» — ежегодная международная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF). Ее главная цель — сформировать ответственное отношение к окружающей среде.

Участвующие в акции, в одно и то же время добровольно отключают на один час свет и бытовые электроприборы. На архитектурных сооружениях различных стран гаснет подсветка.

«Двадцать восьмого марта в рамках глобальной экологической акции „Час Земли“ с 20: 30 до 21:30 мск будет выключено внешнее освещение официальной резиденции президента Российской Федерации — Московского Кремля», — сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

Резиденция принимает участие в акции с 2013 года по решению президента Владимира Путина.

Ранее стало известно, что Подмосковье тоже будет участвовать в «Часе Земли». Список присоединившихся к мероприятию округов растет. Уже 39 муниципалитетов заявили о своем участии.