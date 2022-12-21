Общество 21 декабря 2022, 13:00 Кремль подтвердил перенос послания Путина Федеральному собранию Песков заявил о переносе послания Путина Федеральному собранию на 2023 год РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в 2023 году. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Путин до Нового года не огласит послание Федеральному собранию — это будет в следующем году», — сообщил представитель Кремля журналистам.

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Отдельно Песков отметил выступление президента на заседании коллегии Минобороны 21 декабря. По его словам, оно будет важным и достаточно объемным.

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О том, что Путин в этом году не будет выступать с посланием Федеральному собранию, сообщила ранее газета «Коммерсант». Источники издания заявили, что в администрации президента начинали подготовку к выступлению, но масштабную работу над текстом не запустили.

В СМИ также появлялись сообщения о том, что президент может выступить с посланием 27 декабря. Песков опроверг эти данные и призвал журналистов не гадать на кофейной гуще.