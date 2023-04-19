Общество 19 апреля 2023, 13:27 Кремль поддержал проведение антифашистского форума в Минске Пресс-секретарь Песков назвал важным направлением работы антифашистский форум КПРФ

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Борьба с неонацизмом очень важна, и антифашистский форум КПРФ в Минске станет еще одним направлением этой работы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал его проведение, сообщил ТАСС.

«Безусловно, это очень важное направление работы», — сказал он на брифинге.

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Дмитрий Песков сказал, что нужно бороться с любыми проявлениями нацизма в современной истории и это мероприятие станет очередным важным событием в контексте противостояния неонацизму.

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов проведет 21 и 22 апреля в Минске, где примет участие в съезде Коммунистической партии Белоруссии, антифашистском форуме, возложит цветы в мемориальном комплексе Хатынь и к памятнику Владимира Ленина на площади Независимости. Пресс-служба партии сообщила, что форум пройдет в Музее Великой Отечественной войны.