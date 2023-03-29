Общество 29 марта 2023, 13:39 Кремль поддержал поездку мэра Воркуты в зону спецоперации Пресс-секретарь Песков: решение мэра Воркуты поехать на СВО заслуживает уважения РИА «Новости»

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Решение мэра Воркуты Ярослава Шапошникова уйти в отставку и отправиться добровольцем в зону проведения спецоперации заслуживает уважения, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

Песков подтвердил, что в администрации главы государства видели сообщения СМИ о поступке градоначальника. Дмитрий Песков поддержал его.

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«Безусловно, любой человек, который по зову души и сердца выступает добровольцем. <…> Это люди, которые заслуживают восхищения и уважения», — сказал он.

Представитель администрации заявил, что его решение не повлияет на жизнь в городе. Чиновники на местах, по словам Шапошникова, тоже занимаются ответственным и сложным делом — развитием страны и минимизацией последствий антироссийских санкций.

Ярослав Шапошников объявил об уходе в зону спецоперации на митинге в Воркуте. Он сказал, что вместе с пятью коллегами отправится служить по контракту. Осенью 2022 года его высказывание о солдатах спровоцировало скандал — мэр заявил, что 10% мобилизованных ушли на фронт от «пилящих жен».