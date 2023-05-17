Общество 17 мая 2023, 12:58 Кремль ознакомился с обращением ученых после подозрения их коллеги в госизмене Песков: в Кремле видели обращение сибирских ученых после подозрения их коллеги в госизмене Pxhere

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В Кремле видели обращение, которое написали ученые Сибирского отделения РАН после подозрения их коллеги в государственной измене, однако пока отреагировать власти не могут. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС.

«Я не думаю, что Кремль сможет дать какую-то реакцию. Мы действительно видели это обращение, но работают российские специальные службы, они выполняют свои функции», — заявил представитель Кремля.

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Песков назвал обвинение в госизмене очень серьезным. Признать человека виновным в таком преступлении может только суд, отметил пресс-секретарь главы государства. Пока идут следственные действия, Кремль не имеет права выражать какую-то позицию, резюмировал Песков.

Сотрудники Института теоретической и прикладной механики имени Христиановича написали открытое письмо, в котором сообщили, что новосибирского физика Валерия Звегинцева арестовали по подозрению в госизмене. По словам авторов обращения, всего арестовали троих выдающихся ученых-аэродинамиков. В августе 2022 года в СИЗО отправили заподозренного в госизмене директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александра Шиплюка.