Кремль ответил на вопрос о возможном введении QR-кодов для поездок в общественном транспорте

В Кремле не обсуждают введение QR-кодов о вакцинации от коронавируса на транспорте, включая самолеты и поезда. Этот вопрос находится в поле деятельности оперативного штаба, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В администрации [российского президента] не ведется никаких обсуждений [вопроса о QR-кодах на транспорте]. Вся вот эта поливариантность находится исключительно в прерогативе все-таки правительственного штаба, правительственной комиссии, и, соответственно, нужно туда обращаться с такими вопросами», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

QR-коды о вакцинации сейчас действуют в большинстве российских регионов на фоне ухудшения эпидемической ситуации в стране. Там люди не могут появляться в общественных местах без доказательства прививки или наличия антител после болезни.

Санитарная обстановка резко ухудшилась в России в начале осени. Медики постоянно фиксируют рекордные показатели суточной заболеваемости и смертности. За прошедшие 24 часа от последствий заражения коронавирусом умерли 1211 человек — это максимум с начала пандемии в марте прошлого года.