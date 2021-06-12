Кремль ответил на вопрос о выходных днях с 15 по 19 июня по всей России

Решения о продлении июньских выходных с 15 по 19 июня на территории всей России в настоящее время нет. Об этом заявил РИА «Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сегодня из-за роста заболеваемости ковидом мэр Москвы Сергей Собянин распорядился объявить дни с 15 по 19 июня нерабочими. Таким образом, выходные продлятся с 12 по 20 июня.

Зарплата у работников должна быть сохранена. Исключения будут сделаны для организаций, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с указом президента РФ.

Москвичей предупредили, что длинные выходные помогут справиться с ростом заболеваемости только в том случае, если каждый проявит максимальную осторожность и будет вакцинироваться.

За минувшие сутки в Москве был зафиксирован резкий прирост числа заболевших — 6701. Это самый высокий показатель с 26 декабря.