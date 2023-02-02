Общество 02 февраля 2023, 12:24 Кремль ответил на вопрос о мероприятиях на годовщину СВО Пресс-секретарю президента Пескову неизвестно о планировании мероприятий на годовщину СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что ему ничего не известно о вероятном планировании мероприятий, посвященных годовщине проведения специальной операции на Украине. Его слова привел ТАСС.

«Мне ничего не известно о том, чтобы в России планировались какие-то мероприятия по случаю годовщины спецоперации», — сказал он.

Реклама

Песков попросил журналистов обращаться в Министерство иностранных дел России по поводу публикаций материалов к годовщине спецоперации, которые анонсировал глава ведомства Сергей Лавров.

Ранее глава МИД, комментируя планы Украины провести «мирный саммит» в Нью-Йорке, посвященный годовщине спецоперации, рассказал о подготовке отчета о прошедших 12 месяцах. В нем в том числе представят факты о деятельности американских биологических лабораторий на территории Украины.

Лавров отметил, что Россия предпримет усилия, чтобы внимание мирового сообщества не было притянуто лишь к «саммиту мира», который он сам назвал «антироссийским шабашем».