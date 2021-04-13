Кремль ответил на слухи о «бункере» Путина для подготовки послания Федеральному собранию

Американское издание Bloomberg написало о планах российского правительства восстановить экономику после пандемии. Иностранные журналисты заявили, что меры настолько секретны, что их обсуждают в «бункере». В Кремле эти домыслы опровергли.

Расположено военное помещение, по данным издания, на противоположной стороне от Белого дома через Москву-реку.

«Эти усилия настолько замалчиваются, что большая часть работы ведется в высокотехнологичном подвальном военном помещении через Москву-реку от правительственной штаб-квартиры Белого дома, шутливо известной среди инсайдеров как „бункер“», — написало издание.

План по восстановлению экономики должен быть готов к ежегодному посланию Федеральному собранию Путина, которое состоится 21 апреля.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина ответил на публикацию американского издания. Он заявил, что послание готовится не в секретном месте, а в Кремле. Он уточнил, что напротив Белого дома через реку находится комплекс гостиницы «Украина».

«Это не бункер, это тот самый координационный центр правительства, который располагается в весьма просторном и комфортабельном конференц-зале, который был модифицирован с учетом задач правительственной координации», — рассказал Песков РИА «Новости».