26 декабря 2023, 13:45
Кремль ответил на идею ввести ответственность за обсуждение последствий ударов ВСУ
Песков: в Кремле не ведут дискуссий о наказании за обсуждение последствий ударов
В Кремле не ведут дискуссий о введении уголовной ответственности за обсуждение в социальных сетях последствий ударов со стороны ВСУ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщило РИА «Новости».
«У нас не ведется этих обсуждений, поэтому неизвестно, ведутся ли они где-то, ничего не могу сказать по этому поводу», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
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Таким образом Песков прокомментировал информацию о публикации жителями Крыма материалов, с помощью которых зафиксировали повреждения военного корабля «Новочеркасск», расположенного в порту Феодосии.
Утром 26 декабря глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке ВСУ по городу. В Минздраве республики рассказали, что в результате удара один человек погиб, четверо пострадали. Шесть зданий получили повреждения. Некоторых жильцов эвакуировали в пункты временного размещения, остальные остались у знакомых и родственников.
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