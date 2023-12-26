Общество 26 декабря 2023, 13:45 Кремль ответил на идею ввести ответственность за обсуждение последствий ударов ВСУ Песков: в Кремле не ведут дискуссий о наказании за обсуждение последствий ударов РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Кремле не ведут дискуссий о введении уголовной ответственности за обсуждение в социальных сетях последствий ударов со стороны ВСУ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщило РИА «Новости».

«У нас не ведется этих обсуждений, поэтому неизвестно, ведутся ли они где-то, ничего не могу сказать по этому поводу», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Реклама

Таким образом Песков прокомментировал информацию о публикации жителями Крыма материалов, с помощью которых зафиксировали повреждения военного корабля «Новочеркасск», расположенного в порту Феодосии.

Утром 26 декабря глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке ВСУ по городу. В Минздраве республики рассказали, что в результате удара один человек погиб, четверо пострадали. Шесть зданий получили повреждения. Некоторых жильцов эвакуировали в пункты временного размещения, остальные остались у знакомых и родственников.