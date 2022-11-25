Важное 25 ноября 2022, 12:51 Кремль отверг возвращение Крыма Украине «невоенным путем» Песков: о возвращении Крыма Украине «невоенным путем» не может быть и речи РИА «Новости»

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Крым не вернется в состав Украины. О «возвращении» полуострова «невоенным путем» не может быть и речи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, это было бы отчуждением территорий России, сообщил ТАСС.

«Заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании вернуть Крым лишний раз говорит о его неготовности к невоенному урегулированию», — добавил Песков.

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По словам пресс-секретаря главы государства, Кремль воспринимает слова Зеленского как обсуждение темы отчуждения территории РФ..

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«Какого-то другого понимания здесь быть не может, об этом не может быть и речи», — подчеркнул он.

По мнению Пескова, некоторые СМИ неверно передали суть высказываний Зеленского, представив его слова как готовность заниматься этой темой через мирные переговоры. Однако подобная трактовка абсолютно неправильная, добавил представитель Кремля.

Он напомнил, что Владимир Путин не раз, еще до начала СВО, говорил о том, что в украинской конституции есть пункт о силовом возвращении Крыма. Де-факто Украина от этого не отказалась, заключил Песков.

Ранее Зеленский в интервью The Financial Times заявил, что не против вернуть Крым «невоенным путем». По его словам, если такой вариант будет возможен, он его поддержит. Политик добавил, что Украина намерена добиваться «возвращения всех своих земель».