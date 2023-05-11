Общество 11 мая 2023, 13:29 Кремль оценил запас прочности экономики России Песков: у экономики России есть необходимый запас прочности РИА «Новости»

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Ситуация в экономике России абсолютно контролируема, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что у нее есть необходимый запас прочности, сообщил ТАСС.

Представитель Кремля напомнил о хороших макроэкономических показателях экономики страны. На это неоднократно указывали и президент Владимир Путин, и Минфин, напомнил он.

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В ответ на вопрос, вызывает ли у Кремля опасение дефицит бюджета, Песков назвал ситуацию абсолютно контролируемой.

«Есть необходимый запас прочности по разным параметрам», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

По предварительной оценке Минфина, дефицит федерального бюджета в январе-апреле этого года составил 3,4 триллиона рублей. В ведомстве указали, что в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов — как федерального бюджета, так и бюджетной системы России в целом — есть устойчивая положительная динамика.