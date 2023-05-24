Общество 24 мая 2023, 13:22 Кремль оценил угрозы секретаря СНБО Украины приграничным областям России Песков: Кремль негативно воспринимает угрозы секретаря СНБО регионам России РИА «Новости»

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Кремль негативно воспринял заявления секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, в которых он высказал угрозы в адрес Белгородской, Брянской и ряда других областей России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его комментарий опубликовал ТАСС.

«Негативно», — коротко ответил Песков в ответ на просьбу оценить заявления Данилова.

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Секретарь СНБО Украины после нападения ДРГ на Белгородскую область указал, что другие регионы России, которые находятся рядом украинской границей, так же не могут быть в безопасности.

Отдельно Песков обратил внимание, что Россия сделает выводы, исходя из растущей вовлеченности Запада в украинский конфликт.

«Для нас это не секрет, что все больше и больше техники поступает на вооружение ВСУ, киевского режима, не секрет, что эта техника используется против наших военных», — сказал пресс-секретарь президента.

По его словам, с каждым днем прямая и косвенная вовлеченность стран Запада в этот конфликт возрастает. А в России из этого делают соответствующие выводы, заключил он.