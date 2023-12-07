Общество 07 декабря 2023, 16:41 Кремль оценил просьбу россиянки к Путину об удочерении Песков: в Кремле не слышали о просьбе пенсионерки к Путину удочерить ее РИА «Новости»

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В Кремле ничего не слышали о просьбе 83-летней пенсионерки к главе государства Владимиру Путина удочерить ее. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В среду, 6 декабря, издание«Москва онлайн» сообщило, что пожилая жительница столицы подала заявление в суд с исковым требованием к Путину сделать ее своей дочерью, так как она накопила большое количество долгов.

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«Об этом обращении нам ничего неизвестно. Способы коммуникации с Путиным всем известны. Кстати, направить свое обращение к президенту можно в рамках Прямой линии, которая запланирована на 14 декабря», — сказал Песков.

Пенсионерка сделала заявление от удочерении в Тверской суд Москвы. Иск зарегистрировали в базе данных 5 декабря, в соответствии с требованиями делопроизводства материалу присвоили порядковый первичный номер. Вопрос о принятии заявления к производству суд должен решить до 12 декабря.

В ноябре эвакуированная девятилетняя девочка из сектора Газа написала Владимиру Путину письмо с просьбой помочь остановить войну на территории палестинского анклава.