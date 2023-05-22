Общество 22 мая 2023, 14:13 Кремль оценил предложение выдвинуть Путина на пост президента в 2024 году Песков: идея о выдвижении Путина на пост президента — подтверждение уровня поддержки РИА «Новости»

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Предложение выдвинуть Владимира Путина на пост лидера страны в 2024 году стало подтверждением высокого уровня поддержки главы государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал инициативу «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова, сообщил ТАСС.

«Да, [инициативу] заметили. Это, наверное, еще один очень важный показатель уровня поддержки президента», — подчеркнул Песков, уточнив, что говорит и о поддержке среди политических сил страны, и среди населения в целом.

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Он отметил, что этот показатель очень высок, как и уровень консолидации вокруг президента.

О решении партии не выдвигать своего кандидата на выборы президента в 2024 году Миронов сообщил 20 мая на съезде СЗРП.

«Сегодня я обращаюсь к делегатам нашего съезда с предложением выдвинуть Путина президентом РФ на предстоящих выборах в 2024 году. Несколько позже я поставлю это на отдельное голосование», — отметил он.