Кремль оценил перспективу создания трибунала для военных преступников Украины | 360°

Общество 26 октября 2022, 13:34 Кремль оценил перспективу создания трибунала для военных преступников Украины Песков: преступления против жителей Донбасса не должны остаться безнаказанными РИА "Новости"

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Над военными преступниками Украины нужно провести международный трибунал, чтобы издевательства над народом Донбасса не сошли им с рук. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Он должен быть в перспективе, все эти издевательства над народом Донбасса не должны быть безнаказанными», — подчеркнул представитель Кремля.

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Ранее Песков обращал внимание, что западные страны и США продолжают игнорировать преступления властей Украины против людей, которые живут на территориях, уже вошедших в состав РФ.

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По его словам, Западу удобнее абстрагироваться от этого и одновременно продолжать осуждать и обвинять Россию, сообщал RT.

Начиная с 2014 года Следственный комитет возбудил около двух тысяч уголовных дел о преступлениях киевского режима. Такую статистику озвучил 26 октября глава СК РФ Александр Бастрыкин.