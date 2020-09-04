Кремль оценил идею Дерипаски перенести столицу России

Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что столицу России можно перенести в другой город. Его идею оценил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, предприниматель имеет право на такое мнение.

«Дерипаска является очень опытным, знающим предпринимателем, который реализует очень сложные комплексные проекты, зачастую весьма успешен и, конечно, он имеет право на собственную точку зрения, которая обсуждается на экспертных форумах», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Заявление о необходимости перенести столицу Дерипаска сделал во время Столыпин-форума «Иммунная система мировой экономики». Он проходит 3–4 сентября в Москве, написала газета «Известия».

Бизнесмен сказал, что такое решение принесет пользу всей стране. Ведь сейчас все деньги сосредоточены в Москве, а регионам почти ничего не достается. Перенос столицы дал бы толчок для развития другим субъектам России.

Дерипаска не в первый раз высказывает подобные мысли, напомнила Lenta.ru. В 2014 году он говорил, что власти страны должны подумать о переносе столицы в Сибирь. Только таким образом удастся добиться эффективного развития региона.