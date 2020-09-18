Кремль оценил эффективность мер поддержки в России во время пандемии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что меры по поддержке населения в России во время пандемии коронавируса были современными и эффективными. Многие страны не смогли в это сложное время помочь людям и предотвратить экономический спад.

«В целом меры, принятые по борьбе с кризисными проявлениями во время пандемии, в Кремле считают эффективными, своевременными, тщательно выверенными и обеспечившими минимизацию последствий всемирного кризиса в максимально возможном объеме», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Глава президентской пресс-службы подчеркнул, что руководство многих стран потратило большие деньги на поддержку населения, однако это не привело к лучшему положению бизнеса и к предотвращению замедления развития экономики.

С самого начала пандемии российские власти приняли ряд мер, чтобы поддержать людей и бизнес. Среди них были единовременные выплаты на детей, льготные кредиты для предпринимателей и желающих купить жилье и «кредитные каникулы».

Жесткие ограничения, чтобы остановить распространение коронавируса, в России ввели в конце марта. Это решение сработало: в июне эпидемическая ситуация стабилизировалась. РФ удалось сдержать разгул инфекции и предотвратить большое количество жертв COVID-19.

Россия первой в мире создала и зарегистрировала вакцину от коронавируса. Сейчас препарат проходит третий этап клинических испытаний, в которых примут участие 40 тысяч человек.

За все время пандемии российские медики выявили 1 091 186 случаев COVID-19. От болезни умерли 19 195 человек.