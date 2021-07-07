Кремль отреагировал на заявления главы британского МИД о «заходах в воды Украины»

Заявление главы МИД Британии о новых заходах британских кораблей в «воды Украины» вызывает обеспокоенность. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что Россия не ведет с британской стороной консультации по соблюдению границ и проходу кораблей, сообщило РИА «Новости».

«Сейчас фактически отношения находятся в таком подмороженном состоянии. Безусловно, подобные заявления вызывают нашу обеспокоенность», — сказал он.

Песков подчеркнул, что каждый раз, когда британские корабли будут нарушать госграницу РФ, в ответ будут следовать меры. Россия задействует весь дипломатический инструментарий, добавил он.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что корабли ВМС страны продолжат заходить в «территориальные воды Украины». Так он прокомментировал инцидент с эсминцем Defender, который в конце июня нарушил российскую границу в районе Крыма и покинул территориальные воды РФ только после предупредительных выстрелов.