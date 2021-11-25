Кремль отреагировал на выступления противников QR-кодов в регионах

Люди, недовольные антикоронавирусными ограничениями, будут всегда, но чтобы остаться живыми, нужно вакцинироваться и соблюдать меры безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что сторонников вакцинации все же больше, чем людей, которые выступают против прививок от коронавируса, сообщило РИА «Новости».

«Безусловно, есть и будут оставаться люди, которые недовольны ковидными ограничениями. Но их гораздо меньше, чем тех людей, которые хотят остаться живыми перед лицом угрозы пандемии», — сказал он.

Песков добавил, что меры против коронавируса направлены на сохранение жизни людей, а единственным эффективным способом защитить себя от ковида является вакцинация. Помимо этого, нельзя забывать и о других действующих мерах предосторожности.

Ранее в Челябинской области противники QR-кодов попытались прорваться в здание регионального Закса, где проходило рассмотрение проекта об их повсеместном введении. Толпе пыталась противостоять охрана, но в итоге потребовалась помощь полиции.

Позже к недовольным жителям вышли несколько чиновников и объяснили, что попасть на заседание можно только после заявления, которое подается за пять дней до мероприятия.