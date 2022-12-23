23 декабря 2022, 13:02
Кремль отреагировал на сообщения о подготовке Украиной «мирного плана»
Песков: Кремлю неизвестно о подготовке Украиной «мирного плана»
Кремль не располагает данными о том, что Украина якобы готовит некий мирный план, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его оценке, высказывания украинского лидера Владимира Зеленского об урегулировании оторваны от реальности, сообщил ТАСС.
Песков отметил, что Кремлю известно о заявлениях Зеленского касательно различных шагов по мирному плану.
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«Все, что до сих пор говорил президент Зеленский, говорилось без учета нынешних реалий, которые на сегодняшний день уже сложились и которые нельзя игнорировать», — подчеркнул он.
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Ранее о том, что администрация президента Украины начала доработку плана мирного урегулирования, сообщила газета The Wall Street Journal. По данным издания, речь идет о «мирной формуле», которую Зеленский представил на саммите лидеров стран G20.
Президент Украины 21 декабря посетил США, где встретился с лидером страны Джо Байденом. Помимо этого, он успел выступить в конгрессе, где рассказал, что обсудил с главой Штатов тему урегулирования, а также повторил 10 условий для разрешения конфликта. Зеленский обратил внимание, что Байден поддержал его предложения.
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