Кремль отметил рост заболеваемости ковидом в нескольких регионах России

В целом ряде российских регионов наблюдается рост случаев коронавируса. По мнению некоторых специалистов, это уже можно считать четвертой волной пандемии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, ежесуточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране фиксирует правительственный штаб, но решения о тех или иных ограничительных мерах принимают региональные власти, сообщило РИА «Новости».

«Каждый отдельный регион по-прежнему имеет особые полномочия для отслеживания ситуации на местах. Каждому региону в отдельности виднее, какова ситуация на самом деле», — подчеркнул он.

Вместе с тем, по словам представителя Кремля, последовательный рост случаев коронавируса в целом ряде регионов остается фактом.

«Кто-то из специалистов говорит, что волна уже идет, кто-то — что она только начинается. <…> В ряде регионов идет рост», — заключил Песков.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в России зафиксирован новый максимум смертей от коронавируса — скончались 852 человека. Ранее антирекорд по числу смертей был зафиксирован в середине лета, когда за неделю от коронавируса скончались 5417 заболевших, сообщала «Газета.ru».