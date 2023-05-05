Общество 05 мая 2023, 16:25 Кремль отменил традиционный прием на День Победы Представитель Кремля Песков: традиционного приема 9 мая не будет Pxhere

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Традиционного приема, который проходит в Кремле в честь Дня Победы, в этом году не будет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщило РИА Новости.

Подробностей, почему прием не состоится, он не привел.

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Между тем никаких изменений в проведении парада на Красной площади не планируется, несмотря на атаку беспилотников на Кремль. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, на 9 мая в 2023 году президент соблюдет все традиции. Путин утром примет участие в военном параде на Красной площади, после чего возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Также глава государства выступит с речью перед началом парада.

Песков также рассказал, что принимающих участие в специальной военной операции российских военнослужащих задействуют в параде Победы 9 мая на Красной площади. Детали он не раскрыл.