Общество 19 июля 2023, 14:02 Кремль опроверг вбросы о получении ЮАР сигналов о последствиях ареста Путина Песков: Россия не давала ЮАР никаких сигналов о последствиях ареста Путина по ордеру МУС РИА «Новости»

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Россия не давала никаких сигналов ЮАР о том, что арест президента РФ по ордеру Международного уголовного суда на саммите БРИКС будет равносилен объявлению войны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в мире и так всем понятно, что значат попытки посягать на российского лидера, сообщил ТАСС.

«Нет, этого не звучало. Никто никому ничего понять не давал. <…> Ничего здесь никому объяснять не нужно», — заметил представитель Кремля.

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Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал ордер МУС на арест Путина юридически ничтожным. По его словам, Россия исходит из того, что ЮАР в качестве хозяйки саммита БРИКС будет руководствоваться пониманием, что высшие должностные лица пользуются абсолютным юрисдикционным иммунитетом от подобных преследований.

МУС выдал ордер на арест Путина в марте этого года. Представитель МИД Мария Захарова указала тогда, что решения Международного уголовного суда не имеют для России никакого значения, в том числе и с правовой точки зрения.