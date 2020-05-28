Кремль опроверг сообщения о высокой смертности врачей в России

Смертность врачей от коронавируса в России назвали высокой. Но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает такую информацию недостоверной.

«Во-первых, я не знаю, на основе какой именно статистики вы говорите, что у нас смертность врачей больше, чем в других странах мира. Во-вторых, я не знаю, вы говорите, что сами врачи подсчитывают смертность среди врачей, я не понимаю, каким образом это возможно», — привело РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос журналистов о высокой смертности медиков.

Пресс-секретарь президента добавил, что вопросы смертности необходимо уточнять у Минздрава, так как списки погибших при работе с коронавирусными пациентами есть именно у него.

«Понимаете, вы говорите про отдельных врачей, вы говорите про какие-то организации, но есть центральное ведомство, которое получает всю исчерпывающую информацию. И именно это центральное ведомство обладает всей полнотой информации», — заключил Песков.

Ранее директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова сообщила, что от коронавируса в России умер 101 медик. Всего в стране зафиксировано 4142 летальных исхода. Общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 составляет 379 051.