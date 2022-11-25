Общество 25 ноября 2022, 11:13 Кремль опроверг сообщения о том, что Путин объявит в послании о «мобилизации страны» Песков: информация о том, что Путин объявит о «мобилизации страны», недостоверна РИА «Новости»

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Информация ряда СМИ о том, что в своем послании президент России Владимир Путин якобы собирается объявить о «мобилизации страны», не соответствует действительности. Об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Точные сроки послания президента Федеральному собранию пока не определили. Песков заявил журналистам, что дату объявят, как только ее утвердят.

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В середине ноября он сообщал о том, что послание планируют провести до конца 2022 года.

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В пятницу, 25 ноября, Путин проведет встречу с матерями военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации.

Президент собирается обсудить с женщинами волнующие их вопросы. Помимо этого, он намерен поздравить их с Днем матери, который отмечают 27 ноября.