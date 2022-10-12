Кремль опроверг сообщения о новой волне мобилизации | 360°

Важное 12 октября 2022, 11:58 Поделиться Telegram

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Viber Кремль опроверг сообщения о новой волне мобилизации Представитель Кремля Песков: никакой новой волны мобилизации в России нет РИА Новости

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В России нет никакой новой волны мобилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля отреагировал на сообщения властей ряда регионов о новом мобилизационном этапе, сообщило РИА «Новости».

«Никакой новой волны мобилизации нет, что касается высказываний губернаторов — надо у каждого узнавать, что он имеет в виду», — подчеркнул Песков.

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Он обратил внимание, что в работе мобилизационной системы были ошибки и недостатки, их выявили и будут устранять. Представитель Кремля также напомнил о словах Путина по поводу того, что сложившаяся ситуация указала на ряд проблем в этой сфере, поэтому они не останутся незамеченными.

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«Сейчас будут приниматься меры, естественно, по приведению в порядок этой системы», — заключил пресс-секретарь главы государства.

Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября. Накануне президент провел встречу с избранными в сентябре губернаторами. Он призвал их контролировать соблюдение законодательства при частичной мобилизации, а также поддерживать семьи мобилизованных.

«Здесь, к сожалению, бестолковщины у нас достаточно. <…> Но если бы не начали этим заниматься, как сейчас это делаем, никогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались достаточно долго. <…> Ко всем обращаюсь руководителям регионов, внимательно с соответствующими подразделениями Минобороны, с военкоматами все нужно проанализировать, обновить базу данных и сделать предложения по поводу того, как по-современному должна быть организована эта работа», — сказал президент.

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