Кремль опроверг сообщения о новой волне мобилизации | 360°

Все новости

Подмосковье

12 октября 2022, 12:10

Лесничие Подмосковья повысили квалификацию в МГУТУ

Подмосковье

12 октября 2022, 12:08

Пунктов продажи карт «Стрелка» станет больше в Подмосковье

Реклама

Спецоперация

12 октября 2022, 12:06

Киевские силовики «нашли» в Красном Лимане тела жертв ВСУ — омбудсмен ДНР

Мир

12 октября 2022, 12:04

Утечку обнаружили на нефтепроводе «Дружба» на территории Польши

Знаменитости

12 октября 2022, 12:03

Российский певец SHAMAN рассказал о своем творческом пути и отношении к «Евровидению»

Мир

12 октября 2022, 11:59

Эстония призвала Запад игнорировать предупреждения России о «красных линиях»

Мир

12 октября 2022, 11:58

Служебный автомобиль обстреляли около посольства Азербайджана в США

Важное

12 октября 2022, 11:58

Кремль опроверг сообщения о новой волне мобилизации

Важное

12 октября 2022, 11:56

НАТО подтвердил участие в боевых действиях на стороне Украине — Песков

Важное

12 октября 2022, 11:58

Кремль опроверг сообщения о новой волне мобилизации

Представитель Кремля Песков: никакой новой волны мобилизации в России нет

Читать 360tv в

В России нет никакой новой волны мобилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля отреагировал на сообщения властей ряда регионов о новом мобилизационном этапе, сообщило РИА «Новости».

«Никакой новой волны мобилизации нет, что касается высказываний губернаторов — надо у каждого узнавать, что он имеет в виду», — подчеркнул Песков.

Реклама

Он обратил внимание, что в работе мобилизационной системы были ошибки и недостатки, их выявили и будут устранять. Представитель Кремля также напомнил о словах Путина по поводу того, что сложившаяся ситуация указала на ряд проблем в этой сфере, поэтому они не останутся незамеченными.

Реклама

«Сейчас будут приниматься меры, естественно, по приведению в порядок этой системы», — заключил пресс-секретарь главы государства.

Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября. Накануне президент провел встречу с избранными в сентябре губернаторами. Он призвал их контролировать соблюдение законодательства при частичной мобилизации, а также поддерживать семьи мобилизованных.

«Здесь, к сожалению, бестолковщины у нас достаточно. <…> Но если бы не начали этим заниматься, как сейчас это делаем, никогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались достаточно долго. <…> Ко всем обращаюсь руководителям регионов, внимательно с соответствующими подразделениями Минобороны, с военкоматами все нужно проанализировать, обновить базу данных и сделать предложения по поводу того, как по-современному должна быть организована эта работа», — сказал президент.

Частичная мобилизация в РФ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама