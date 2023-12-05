Общество 05 декабря 2023, 12:15 Кремль опроверг проведение амнистии женщин в 2023 году Пресс-секретарь Песков: конкретики по амнистии женщин в России пока нет РИА «Новости»

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Амнистию женщин, осужденных за ненасильственные преступления, не успеют провести до конца 2023 года. Никакой конкретики по этому решению пока нет, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

«Нет, конечно, ее так быстро провести невозможно. Сначала надо обсудить детали, выработать позицию, а потом уже конкретно о чем-то говорить», — сказал он.

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Дмитрий Песков также отказался называть конкретные имена женщин, которые смогут подпасть под одобренную президентом России Владимиром Путиным амнистию.

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека правозащитница Ева Меркачева предложила помиловать женщин, осужденных за ненасильственные преступления и имеющих детей, а также тех, кто совершил такой проступок впервые, и по их делам нет потерпевших или они не против амнистии.

Президент поддержал эту идею. Он сказал, что нужно подготовить и принять такие решения.