Кремль обрадовался победе Хабиба Нурмагомедова

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле рады победе российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Он также рассказал, что думает о завершении его карьеры.

«Мы рады его победе. И поздравляем его. Все остальное — его выбор», — передает «Чемпионат.com» слова Пескова.

В выходные прошел бой Хабиба Нурмагомедова с американским бойцом Джастином Гейджи. С помощью удушающего приема российский спортсмен одержал победу уже во втором раунде. После этого он заявил об окончании карьеры, в течение которой у него не было ни одного поражения. Он пообещал свей матери больше не драться без отца, который умер в июле этого года. Последней победы Нурмагомедов добился уже без родителя, что, вероятно, спровоцировало очень бурные эмоции в октагоне.

Американские журналисты сравнили слезы чемпиона UFC с эмоциями легендарного баскетболиста Майкла Джордана, когда тот первый раз после смерти отца выиграл матч.

Теперь Нурмагомедов планирует тренировать молодых спортсменов. Ранее друзья его семьи предположили, что боец может проявить себя еще и в общественной деятельности.