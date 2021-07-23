Кремль объяснил заминки с экспортом «Спутника V»

Ситуация с поставками препарата от коронавируса «Спутник V» на экспорт не является задержкой. Дело в том, что главный приоритет России сейчас — вакцинация своих граждан. Тем более что эта кампания активизировалась и сознательность людей растет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не срыв, а задержки, ведется напряженная работа. Мы всегда говорили, что главным приоритетом является удовлетворение потребностей россиян в вакцинации. Вы знаете, что существенно активизировалась кампания по всеобщей вакцинации и постоянно растет сознательность граждан», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Песков заметил, что темпы вакцинации все больше увеличиваются. Поэтому главный приоритет сейчас — привить как можно больше российских граждан.

Ранее газета La Nacion со ссылкой на письмо советника аргентинского президента Сесилии Николини написала, что власти Аргентины попросили РФПИ срочно отправить положенные по контракту дозы второго компонента «Спутника V». Они предупредили, что договор на поставку может быть разорван.

Позже Николини заявила, что Аргентина будет и дальше работать с Россией по поставкам вакцины. Дозы второго компонента препарата уже получены.