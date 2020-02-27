Кремль объяснил выбор «ленинской» даты для голосования по Конституции

Рабочая группа по обсуждению изменений в Конституции России предложила назначить день голосования на 22 апреля — это день рождения Владимира Ленина. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что Ленин тут совсем не при чем, скорее на выбор повлиял Великий пост и Рамадан.

«Определенную аргументацию вчера привел Клишас, по-моему, во время заседания рабочей группы. Собственно, с этой аргументацией президент согласился. Но ко дню рождения Ленина, естественно, это не имеет никакого отношения», — поспешил заверить в ходе брифинга пресс-секретарь президента России.

По словам Пескова, выбор даты был обусловлен скорее двумя религиозными праздниками. С одной стороны, у православных заканчивается Великий пост и пройдет праздник Пасхи 19 апреля. А у мусульман как раз после 22 апреля начнется Рамадан. И в тоже время 22 апреля — это уже весна.

Дату голосования накануне подтвердил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он заявил, что решено провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России 22 апреля. Это будет официальный оплачиваемый выходной.