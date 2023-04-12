Общество 12 апреля 2023, 13:08 Кремль объяснил стремительность принятия закона об электронных повестках Дмитрий Песков: скорость принятия закона об электронных повестках вызвана его важностью РИА «Новости»

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Депутаты Государственной думы быстро приняли законопроект о введении электронных повесток, потому что документ очень важен. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«Все такие законы сейчас очень важны. Дума их принимает как срочные и первоочередные документы. За разъяснениями рекомендую обратиться в парламент», — сказал он.

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По словам Пескова, законопроект призван исправить бардак, который есть в военных комиссариатах.

«Для граждан учет станет более удобным и эффективным. После начала специальной операции мы увидели, что много бардака есть в военкоматах. В том числе законопроект призван его исправить», — добавил пресс-секретарь.

Госдума во вторник, 11 апреля, приняла закон о введении электронных повесток и создании реестра военнообязанных граждан.