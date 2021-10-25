Кремль объяснил рост цен на еду инфляцией и внешним влиянием

Цены на продукты в России растут по объективным причинам: это как инфляция, так и международное влияние. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это и инфляционные процессы, которые, к сожалению, имеют место, неблагоприятная международная конъюнктура, которая тоже давит на цены в плане их повышения», — приводит «Интерфакс» слова Пескова.

Глава кремлевской пресс-службы отметил, что правительство следит за ситуацией с ценами на продукты и исполняет поручения президента России Владимира Путина по этому вопросу. Кабмин уже наладил механизм по мониторингу цен, чтобы не допустить скачков стоимости еды.

Ранее заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов рассказал «360», что средняя оптовая цена гречки первого сорта в России выросла с 67,5 до 79,3 рубля за килограмм. По его словам, килограмм такой крупы год назад стоил 57,3 рубля. Он призвал торговые сети пожертвовать прибылью, как это сейчас делают производители, чтобы стабилизировать ситуацию со стоимостью круп в стране.