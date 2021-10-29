Кремль объяснил дефицит вакцины в регионах

Дефицит вакцины в некоторых регионах страны связан с неритмичными темпами прививочной кампании. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он заверил, что нехватка препаратов будет очень скоро устранена, сообщил ТАСС.

«Конечно, хотелось бы, чтобы процесс вакцинации происходил ритмично. И в случае ритмичной вакцинации никаких дефицитов не возникало бы», — добавил Песков.

По его словам, именно из-за скачкообразного хода вакцинации происходят подобные краткосрочные дефициты.

«Но вместе с тем все налажено, все отлажено. И в самые сжатые сроки этот дефицит будет ликвидирован», — заключил представитель Кремля.

Сегодня стало известно, что вакцина «Спутник Лайт» закончилась в Кургане. Ранее о ее нехватки сообщали и в Свердловской области. Накануне ее дефицит подтвердили в комитете здравоохранения Санкт-Петербурга. В ведомстве подчеркнули, что не знают, когда будут новые поставки.