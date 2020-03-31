Кремль: ни одна страна не оказалась готовой к пандемии

Пандемия коронавируса за короткий срок накрыла весь мир. Несмотря на быстро принимаемые меры, ни одна страна не была готова к вспышке инфекции.

«Ни одна страна мира не могла и не оказалась готова к такой вспышке инфекции, к такой вспышке коронавируса. И, по сути, ни одна система здравоохранения мира без экстремальных затруднений через этот период не проходит», — цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

При этом он отметил, что российские врачи хорошо справляются с ситуацией и лечением пациентов с COVID-19.

«Мы с вами видим, что в мире происходит, и можем в настоящее время констатировать, что наши медики, наша система здравоохранения работают очень хорошо», — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь президента говорил, что все принимаемые по борьбе с заболеванием меры осуществляются в интересах людей. Власти уже объявили режим самоизоляции во многих регионах страны. Везде закрываются кафе, кинотеатры, музеи и другие учреждения. Сотрудников компаний перевели на работу из дома.

По последней информации, число зараженных коронавирусом достигло в России отметки в 2337 человек. Не удалось спасти 17 пациентов.