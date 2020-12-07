Кремль не увидел необходимости ограничивать передвижение россиян по стране

Вопрос о новых ограничениях из-за пандемии коронавируса региональные власти будут решать самостоятельно. Однако необходимости запрещать транспортное сообщение между регионами нет.

«Нынешнего уровня организации процесса противодействия и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно для того, чтобы не вводить каких-либо локдаунов, будь то выключение сообщения между регионами или выключение экономики. Считаем, что в этом по-прежнему нет необходимости», — приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что из-за сложной эпидемической ситуации в России могут поднять вопрос об ограничении передвижений внутри страны. Позже помощник министра Алексей Кузнецов заявил, что слова Мурашко вырвали из контекста. Это был научный доклад и обзор мер, которые ранее использовали в мире для борьбы с пандемией. Министерство здравоохранения не собирается вводить дополнительных ограничений на передвижение россиян внутри страны.