Общество 14 сентября 2023, 15:49 Кремль не увидел логики в решениях Евросоюза по санкциям Песков: Россия не понимает логику принятия и продления санкций ЕС РИА «Новости»

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Россия не понимает ни логику санкций, которые принимает Евросоюз, ни решений о продлении ограничительных мер. С такой оценкой действий ЕС выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Ни логику самих санкций, ни логику снятия санкций мы не понимаем», — подчеркнул представитель Кремля.

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По его мнению, в самой Европе тоже навряд ли есть кто-то, кто смог бы объяснить логику принимаемых ЕС антироссийских ограничений.

«Вот это то, что мы понимаем однозначно», — добавил он.

Накануне ЕС продлил до 15 марта индивидуальные санкции, действующие в отношении почти 1800 россиян и компаний. При этом четверых россиян из перечня удалили.

Среди них — предприниматель Фархад Ахмедов, бизнесмен Григорий Березкин, экс-глава компании Ozon Александр Шульгин и погибший полковник Георгий Шуваев.