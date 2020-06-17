Кремль не стал однозначно отвечать о сокращении новогодних праздников из-за коронавируса

В Кремле пока нет точного ответа, повлияет ли затяжной период самоизоляции на новогодние праздники в 2021 году. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Никакой позиции в Кремле на этот счет нет. Мы знаем, что каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему. Но, тем не менее, есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим», — сказал представитель Кремля.

Ранее о том, что традиционные новогодние праздники могут сократить до трех дней, заявлял член Совета Федерации Андрей Кутепов. Он уже направил соответствующий законопроект в Министерство труда с просьбой компенсировать нерабочие дни в 2020 году из-за пандемии. Сенатор предложил оставить выходными только дни с 1 по 3 января, а уже с 4 января выходить на работу.

Но в ведомстве заявили, что для этого нужно вводить изменения в Трудовой кодекс и согласовывать с работодателями.

В Федерации независимых профсоюзов России идею Кутепова не поддержали и отметили, что это не нарушает права работников.