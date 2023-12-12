Общество 12 декабря 2023, 14:34 Кремль не получал информации о судьбе Навального Песков: Кремль не отслеживает судьбу и местоположение Навального Zamir Usmanov/Global Look Press

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У Кремля нет ни намерений, ни возможности следить за судьбой Алексея Навального*. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

«Мы не имеем ни намерения, ни возможности отслеживать судьбы заключенных и процесс пребывания их в соответствующих учреждениях», — отметил официальный представитель Кремля.

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Песков также прокомментировал заявления Соединенных Штатов об обеспокоенности судьбой Навального*. Пресс-секретарь главы государства напомнил, что речь идет об одном из заключенных, признанных виновным по закону и отбывающих полагающееся наказание. Представитель Кремля назвал недопустимым и невозможным вмешательство в эту ситуацию, в том числе со стороны США.

В конце сентября Навальный* сообщил, что его переведут в единое помещение камерного типа на 12 месяцев. По словам заключенного, основанием для такого наказания стала его «неисправимость».

* Алексей Навальный внесен в перечень террористов и экстремистов.