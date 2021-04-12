Кремль не подтвердил планы сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками

В Кремле не подтвердили слухи о том, что власти намерены сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками. Представитель президента Дмитрий Песков заявил, что планирует работать в эти дни.

«Нет, я не могу это подтвердить. У нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время», — сказал Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Песков добавил, что ему неизвестно о подобных планах правительственного штаба, и подчеркнул, что «эпидемическая обстановка в России гибкая». По словам главы пресс-службы Кремля, информацию о том, что Турция может закрыть границы во время туристического сезона, стоит уточнить.

Ранее председатель межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением объявить 12 апреля государственным праздником и сделать его выходным днем. Почти половина жителей России поддержала идею сделать День космонавтики выходным, а около трети соотечественников высказались против предложения Корсунова. 22% принявших участие в опросе не смогли сформулировать свое отношение к этому вопросу.