27 января 2023, 12:49
Кремль не подтвердил переименование Волгограда обратно в Сталинград
Пресс-секретарь Песков: в Кремле не обсуждают переименование Волгограда в Сталинград
Идею переименовать Волгоград в Сталинград в администрации президента не обсуждали. Пресс-секретарь Дмитрий Песков объявил об этом на брифинге, рассказал ТАСС .
«Никаких обсуждений на этот счет не ведется», — ответил он на вопрос журналистов.
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Дмитрий Песков также назвал новые антироссийские санкции Японии не такими страшными, согласился с республиканцем Дональдом Трампом в том, что президент США Джо Байден мог бы приказом киевскому режиму остановить конфликт на Украине, и с пониманием отнесся к ужесточению миграционных норм в Казахстане.
Вернуть городу название до 1961 года предложил бывший премьер-министр и председатель Счетной палаты Сергей Степашин. Он сказал, что нужно сделать это в память о Сталинградской битве — переломном сражении Великой Отечественной войны. Большинство местных жителей, по его словам, и так называют себя сталинградцами.
Дмитрий Песков
Россия
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