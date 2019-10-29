Кремль не оставил без внимания исследование о страхах россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти страны всегда обращают внимание на данные соцопросов о настроениях россиян. Последнее исследование «Левада-центра» о главных страхах людей не стало исключением.

«Мы, безусловно, обращаем внимание, я же говорил, на все подобные публикации. Мы не всегда знакомы с методологией опросов, не всегда знакомы с формулировкой, как вопросы формулировались респондентам», — приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос: знают ли в Кремле, что, согласно последнему соцопросу, россияне боятся войны, болезни близких и произвола властей.

Главными страхами россиян оказались болезни близких Подробнее

Представитель Кремля также добавил, что какие-либо выводы по результатам такого рода исследований делать сложно. По его мнению, нужен глубокий анализ полученных данных, чтобы понять реальные причины, почему у граждан России такие страхи.

Ранее «Левада-центр» опубликовал данные соцопроса по основным страхам соотечественников.

Оказалось, что 61% респондентов беспокоится о здоровье детей и родственников. 42% принявших участие в исследовании граждан России в равной степени переживают из-за возможного произвола властей, собственного недуга и войны.