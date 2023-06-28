Общество 28 июня 2023, 14:05 Кремль не определился с позицией о будущем ЧВК в России Представитель Кремля Песков: четкой позиции о будущем ЧВК в России пока нет РИА «Новости»

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Дискуссия о возможном правовом статусе частных военных компаний в России продолжается. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока нет какой-то четкой позиции на этот счет», — пресс-секретаря российского президента процитировало РИА «Новости».

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Так Песков ответил на вопрос журналистов о планах по изменению российского законодательства для установления правового статуса ЧВК после мятежа.

Мятеж частной военной компании «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина произошел 24 июня. Бойцы выдвинулись в сторону Москвы. Евгений Пригожин согласился остановить движение после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и заявил об отходе группировки в полевые лагеря. Накануне белорусский лидер подтвердил, что Пригожин прибыл в Белоруссию. Лукашенко также заявил, что республика разместит у себя бойцов ЧВК «Вагнер», но за их счет. Он отметил, что стране не помешало бы такое подразделение.