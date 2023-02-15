Важное 15 февраля 2023, 12:31 Кремль не обсуждал отказ в маткапитале рожающим за рубежом россиянкам Дмитрий Песков: в Кремле не обсуждали отказ в маткапитале рожающим за рубежом россиянкам РИА «Новости»

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Российские власти не обсуждают вероятный отказ выплаты материнского капитала женщинам, которые уезжают рожать ребенка за рубеж. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, написал ТАСС.

«Дискуссии на этот счет у нас не ведется», — заявил официальный представитель Кремля.

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Ранее предложение лишить материнского капитала россиянок, рожающих за пределами страны, вынес депутат Государственной думы Виталий Милонов. По его мнению, среди женщин есть такие, кто хочет подобным образом получить себе и ребенку двойное гражданство.

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Милонов отметил, что большой поток вылетающих на роды из России зафиксировали в Аргентине. Парламентарий подчеркнул, что в таком случае о новорожденном должны заботиться аргентинские власти, а не Россия.

Специалист по семейному праву и адвокат Виктория Дергунова объясняла «360», что дети не обязаны нести ответственность за решение родителей рожать за рубежом.