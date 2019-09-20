Бурятского шамана Александра Габышева задержали по пути в Москву по подозрению в преступлениях, который мужчина совершил в Бурятии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что в Кремле не знают про задержание и не имеют к нему никакого отношения.

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«Мы не знаем, как его задерживали, кто его задерживал, не имеем к этому никакого отношения». — цитирует ТАСС Пескова.

Он добавил, что по всем вопросам касательно этой темы нужно обращаться к властям или полиции республики.

Разыскиваемого Александра Габышева задержали на 202-м километре трассы М-53 «Байкал» в Бурятии.

Сотрудник пресс-службы МВД Бурятии Татьяна Вологдина пояснила, что мужчину задержали за ранее совершенные преступления.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Республики Саха (Якутия), 20 сентября шамана отправили в психиатрическую больницу. Теперь его ждет диагностика и последующее лечение, если таковое понадобится.