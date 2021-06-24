Кремль назвал вакцинацию в России добровольной. Нежелающие делать прививку могут сменить работу

Вакцинация от коронавируса в России остается добровольной. Те, кого обязали сделать укол, могут сменить работу. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«В целом вакцинация действительно остается добровольной. Мы с вами уже говорили, что если в сфере услуг работает москвич, и он должен сделать прививку, и он принял для себя решение эту прививку не делать, он просто должен перестать работать в сфере услуг», — приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря российского президента.

По словам Пескова, отказникам в этом случае стоит найти работу, где не требуют делать прививку.

После ухудшения эпидемической обстановки в России в начале лета власти некоторых регионов ввели новые жесткие ограничения, чтобы остановить стремительное распространение коронавируса. Одно из них — это обязательная вакцинация работников сферы услуг. Как объяснили в московском оперштабе по борьбе с пандемией, если люди будут отказываться от прививки без уважительной причины, то их отстранят от работы, лишат зарплаты и отпуска.

За прошедшие сутки в РФ выявили 20 182 новых случая COVID-19. Это максимальный показатель с 24 января.